अजमत अध्यक्ष, श्रीयांक बने सचिव
प्रयागराज में आयकर कर्मचारी महासंघ, इलाहाबाद शाखा के चुनाव 2026-27 गुरुवार को संपन्न हुए। चुनाव में नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिसमें अजमत हुसैन अध्यक्ष, पुष्पराज पटेल उपाध्यक्ष, श्रीयांक आनंद सचिव एवं अन्य पदाधिकारी चुने गए। निवर्तमान अध्यक्ष भगवान प्रसाद पटेल ने नए सदस्यों का स्वागत किया।
प्रयागराज, संवाददाता। आयकर कर्मचारी महासंघ, इलाहाबाद शाखा के वर्ष 2026-27 के चुनाव गुरुवार को संपन्न हुए। चुनाव संयोजक प्रेम चंद और एपी वर्सने की देखरेख में हुई चुनाव प्रक्रिया में नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया। चुनाव में अजमत हुसैन शाखा अध्यक्ष, पुष्पराज पटेल उपाध्यक्ष, श्रीयांक आनंद सचिव, विपिन कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव और शैलेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए। वहीं नीरज कुमार यादव, पंकज पटेल और विकास रावत डेलीगेट निर्वाचित हुए।चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आयकर भवन के भूतल पर आयोजित सभा में निवर्तमान अध्यक्ष भगवान प्रसाद पटेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जोनल सचिव नागेंद्र सिंह यादव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कर्मचारियों से संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।
सभा में कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर एपी वर्सने, अरविंद चौधरी, नवीन मौर्य, अंकित मिश्र, देवेंद्र चौधरी, सुभाष सरोज आदि उपस्थित रहे।
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