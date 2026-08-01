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रांची रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष बने आदर्श शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यकारिणी के 10 सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आदर्श कुमार शर्मा को अध्यक्ष, त्रिनयन कुमार को उपाध्यक्ष और रवि दत्त को कोषाध्यक्ष चुना गया है। चुनाव प्रक्रिया 30 जुलाई को शुरू हुई थी और चुनाव के लिए कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दिया था।

रांची रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष बने आदर्श शर्मा

रांची, विशेष संवाददाता। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की रांची शाखा की कार्यकारिणी के चुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद नवगठित कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से आदर्श कुमार शर्मा को चेयरमैन, त्रिनयन कुमार को वाइस चेयरमैन और रवि दत्त को कोषाध्यक्ष चुना है। रांची शाखा की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए 30 जुलाई को प्रक्रिया शुरू की गई थी। चुनाव के लिए कुल 26 लोगों ने नामांकन पत्र लिया था। इनमें 13 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। निर्धारित अवधि में तीन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद मैदान में 10 उम्मीदवार ही रह गए। कार्यकारिणी में 10 पदों के लिए 10 उम्मीदवार होने के कारण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी।

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प्रशासक सह चुनाव पदाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर रांची ने सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया।निर्वाचित सदस्यों में डॉ शंभु प्रसाद सिंह, आदर्श कुमार शर्मा, आशुतोष कुमार, सत्येंद्र कुमार, त्रिनयन कुमार, रवि दत्त, गुरदीप सिंह, संजय कुमार, सुरेश प्रसाद गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता शामिल हैं। चेयरमैन आदर्श कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले कार्यकाल में रेड क्रॉस भवन का नवीनीकरण कराया गया है। साथ ही ब्लड सेंटर के लिए सेपरेटर मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है। मशीन जल्द स्थापित होने की उम्मीद है। इससे जरूरतमंद मरीजों को बेहतर रक्त संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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