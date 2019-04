लोकसभा चुनाव: दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान शुरू

Lok Sabha Election 2019: 95 Seats Across 12 States To Vote Today In Second Phase: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया है। इसके साथ ही ओडिशा विधानसभा के लिए 35 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण में 95 सीटों पर कुल 1596 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की आठ, बिहार, ओडिशा और असम की पांच-पांच, तमिलनाडु की 38, कनार्टक की 14, महाराष्ट्र की 10, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की तीन-तीन, जम्मू-कश्मीर की दो तथा मणिपुर और पुडुचेरी की एक-एक सीट पर वोटिंग होगी।

- पहली बार चार दशक से तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के दोनों दिग्गज अन्नाद्रमुक की जे.जयललिता और द्रमुक के एम.करुणानिधि की अनुपस्थिति में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों के लिए अपनी क्षमता साबित करने की चुनौती होगी।



- चुनाव अयोग ने अंतिम समय में तमिलनाडु के वेल्लोर सीट पर नकदी मिलने के कारण और त्रिपुरा पूर्वी सीट पर सुरक्षा व्यवस्था के कारण मतदान स्थगित किया।

- इस चरण में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौडा, भाजपा की नेता हेमा मालिनी, द्रमुक नेता दयानिधि मारन, कांग्रेस के राजबब्बर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण तथा द्रमुक नेता कनिमोई जैसे नेता मैदान में हैं।

- बिहार की पांच सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। इनमें ज्यादातर सीटें सीमांचल इलाके की हैं, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से भाजपा की राह मुश्किल दिख रही है।

- दक्षिण में कनार्टक में तुमकुर सीट से पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट हासन अपने पोते प्राज्वल के लिए छोड़ दी है। उनके दूसरे पोते निखिल कुमारस्वामी मांड्या से चुनाव मैदान में हैं।

- तमिलनाडु में सभी 38 सीटों पर मतदान होगा। यह पहला चुनाव होगा, जब राज्य के दो दिग्गजों अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेता जे. जयललिता और द्रमुक नेता एम. करुणानिधि की अनुपस्थिति में यहां वोट डाले जाएंगे।