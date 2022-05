प्रशांत किशोर के अपनी पार्टी बनाने के क्या हैं मायने, क्या बिहार में AAP बनने की कोशिश कर रहे PK?

प्रशांत किशोर अपने गृह राज्य बिहार में इस बदलाव के एजेंट बनने की उम्मीद कर रहे होंगे। जबकि उन्होंने 'नई आप' होने के इस सिद्धांत को खारिज कर दिया और आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

