Elections results 2019: लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आडवाणी ने दी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections Results 2019) के नतीजों के रुझान में बीजेपी (BJP) ने बहुमत का आकंड़ा पार कर लिया है। वहीं, एनडीए गठबंधन (NDA Alliance) ने 340 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। मोदी सरकार की वापसी पर कई नेताओं ने बधाई दी है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी को जीत के लिए बधाई दी।

L K Advani, BJP: Heartiest congratulations to Narendrabhai Modi for steering BJP towards this unprecedented victory in elections. Amitbhai Shah as BJP President & all dedicated workers of the party have put in enormous effort in making sure that BJP's message reaches every voter. pic.twitter.com/LIr7vW4zXc