मतदाता 30 अगस्त तक नाम जुड़वा सकेंगे

नूंह, अभिषेक शर्मा। प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं आने वाले पात्र मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों का नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हुआ है, वे 30 अगस्त तक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। अब नागरिक अपने नाम, पते और अन्य विवरणों का सत्यापन करें तथा किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर रखना है। इसके लिए निर्वाचन कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक जुलाई को अर्हता तिथि मानते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र हैं। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश सूची से हट गया है तो वह भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा आवेदन कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि 30 अगस्त तक नाम जोड़ने, संशोधन और अन्य त्रुटियों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 जमा किया जा सकता है। सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 3 अक्तूबर को प्रकाशित होगी।-----