दूसरे जनपदों में भेजे गए एक हजार से अधिक वीवीपैट
अम्बेडकरनगर में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन कार्यालय ने अतिरिक्त वीवीपैट, बैलेट और कंट्रोल यूनिट दूसरे जनपदों में भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हाल ही में संतकबीरनगर, महाराजगंज और देवरिया जनपदों को सैकड़ों यूनिट भेजी गई हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव को सफल और शांति से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन कार्यालय सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में अतिरिक्त वीवीपैट, बैलेट व कंट्रोल यूनिट दूसरे जनपदों में भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बीते दिनों एक हजार से अधिक अतिरिक्त उपकरणों को देवरिया, संतकबीरनगर, महाराजगंज जनपद को भेजी जा चुकी है। वर्ष 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यालय को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन कार्यालय में मौजूद अतिरिक्त वीवीपैट, बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट आवश्यकता अनुसार आसपास के जनपदों को भेजी गई।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बीते दिनों संतकबीरनगर जनपद में 40, महराजगंज में 358 वीवीपैट व देवरिया में 120 बैलेट यूनिट, 670 कंट्रोल यूनिट व 640 वीवीपैट भेजी गई। परियोजना निदेशक डीआरडीए कार्तिकेय मिश्र ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो भी मशीनें अन्य जनपदों को जानी थी, उसे भिजवा दिया गया है।
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