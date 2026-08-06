नाम जुड़वाने को मतदाताओं को13 अगस्त आखिरी मौका
अल्मोड़ा में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का की अध्यक्षता में सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ मतदाताओं से दावे और आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए बैठक हुई। आगामी चुनावों के लॉग में मतदाता सूची की शुद्धिकरण पर जोर दिया गया और त्रुटियों को दूर करने के तरीकों पर चर्चा की गई।
अल्मोड़ा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का की अध्यक्षता में बुधवार को एसआईआर के प्रभावी क्रियान्वयन और सुनवाई प्रक्रिया की समीक्षा हुई। बैठक में मतदाता सूची को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने पर चर्चा हुई। प्रशासनिक और राजनीतिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर जोर दिया गया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं, वे आगामी 13 अगस्त से पहले निर्धारित प्रपत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा कर दें।उन्होंने
दावों और आपत्तियों के समयबद्ध निस्तारण के लिए मतदाताओं से सुनवाई के दौरान सभी आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लाने की विशेष अपील की। बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सरकारी तंत्र के सामने नाम संबंधी विसंगतियों, स्थायी रूप से विस्थापित या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नामों को हटाने, और मतदाता सूची की लिपिकीय त्रुटियों सहित कई व्यावहारिक समस्याएं रखीं। सीडीओ रामजी शरण शर्मा ने जनप्रतिनिधियों को दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। यहां एसडीएम सदर संजय कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भरत सिंह रावत आदि थे।
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