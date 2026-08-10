एसआईआर नोटिसों के निस्तारण में पारदर्शिता बरतें : अपर आयुक्त
बागेश्वर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपर आयुक्त जीवन सिंह नगन्याल ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोटिसों का समयबद्ध निस्तारण सही तरीके से किया जाए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करने पर जोर दिया गया।
बागेश्वर, संवाददाता। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अपर आयुक्त कुमाऊं जीवन सिंह नगन्याल ने सोमवार को जिले के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर नोटिसों की सुनवाई और निस्तारण प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को नोटिसों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंडलसेरा बानरी स्थित बूथ संख्या आठ, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय थापल पेटलाकोट बूथ संख्या 39 और प्राथमिक विद्यालय गलई कंधार बूथ संख्या 59 में एसआईआर के तहत जारी नोटिसों की सुनवाई प्रक्रिया देखी। उन्होंने सभी प्रकरणों का उचित दस्तावेजीकरण करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।
कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होना सुनिश्चित किया जाए। बूथ संख्या आठ में 576 मतदाताओं में से 126, बूथ संख्या 39 में 359 में से 78 और बूथ संख्या 59 में 858 मतदाताओं में से 186 को नोटिस जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रियंका रानी, सहायक निर्वाचन अधिकारी धनी राम टम्टा समेत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।।
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