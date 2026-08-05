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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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कोडरमा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी उत्कर्ष गुप्ता ने बुधवार को ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी की स्थिति, अग्निशामक उपकरण और परिसर की साफ-सफाई का जायजा लिया। गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी भी उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण

कोडरमा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता द्वारा बुधवार को ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, अग्निशमन उपकरण, प्रवेश पंजी तथा परिसर की साफ-सफाई का जायजा लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा नियमित रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी समेत निर्वाचन शाखा के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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