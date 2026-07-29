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कटिहार : लोकतंत्र की पाठशाला बना बीएमपी सात स्कूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कटिहार में उच्च विद्यालय बीएनपी द्वारा चुनाव साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना और युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। छात्रों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश घर-घर पहुंचाने का संकल्प लिया।

कटिहार : लोकतंत्र की पाठशाला बना बीएमपी सात स्कूल

कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च विद्यालय बीएनपी साथ में संचालित निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वावधान में बुधवार को निर्वाचन साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश घर-घर पहुंचने का संकल्प लिया।

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