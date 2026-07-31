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उमावि बेलवा-काशीपुर में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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उमावि बेलवा-काशीपुर में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम आयोजितउमावि बेलवा-काशीपुर में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम आयोजितउमावि बेलवा-काशीपुर में निर्वाचन ज

उमावि बेलवा-काशीपुर में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

किशनगंज, निज संवाददाता उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलवा-काशीपुर में विद्यालय के निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा स्वच्छ तरीके से निर्वाचन कराने की प्रक्रिया से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं रोल प्ले किया। रोल प्ले के ज़रिये मॉल ड्रिल कराया गया। निर्वाचन की प्रक्रिया में पी वन, पी टू, पी थ्री, प्रेज़ाईिंडग ऑफीसर व अन्य के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि इन सब की निर्वाचन में क्या भूमिका है।राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका कुमारी गुड्डी ने इस कार्यक्रम की नोडल शिक्षिका के रूप में अहम योगदान दिया।

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जबकि विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमित कुमार जायसवाल ने कार्यक्रम की सराहना किए। विद्यार्थी द्वारा दी गई प्रस्तुति को देख उन्होंने प्रशंसा की और निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ियों को सामने रखा। इस कार्यक्रम के ज़रिये ग्रामीण परिवेश के साधारण विद्यार्थियों में निर्वाचन को लेकर कई बातें जानने को मिली। मौके पर राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक अर्जुन कुमार ठाकुर सहित अन्य सभी शिक्षकगण मौजूद रहे।

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