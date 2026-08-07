उत्कल एसोसिएशन का नहीं थम रहा विवाद, चुनाव 9 को
उत्कल एसोसिएशन का चुनाव 9 अगस्त को होना है, लेकिन विवाद जारी है। एक पक्ष ने 109 सदस्यों की सदस्यता पर आपत्ति जताई है। चुनाव स्थगित करने की मांग की गई है। जांच रिपोर्ट एसडीओ के द्वारा IG रजिस्ट्रार को भेजी गई है। विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है, जबकि सत्ता पक्ष चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है।
उत्कल एसोसिएशन का चुनाव 9 अगस्त को होना है, पर संशय बना हुआ है। चुनाव की तिथि नजदीक आने के बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसोसिएशन के एक पक्ष ने 109 सदस्यों की सदस्यता पर आपत्ति जताते हुए चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया है।
विपक्ष की मांग
विरोधी पक्ष का कहना है कि विवादित सदस्यों के मामले का निष्पक्ष समाधान होने तक चुनाव स्थगित कर नई तिथि घोषित की जानी चाहिए। मामले की जांच पहले ही कराई जा चुकी है। जांच रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) द्वारा आईजी रजिस्ट्रार को भेज दी गई है। इसके बाद आईजी रजिस्ट्रार कार्यालय ने निबंधन कार्यालय, चाईबासा के निरीक्षक को पूरे प्रकरण की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। निरीक्षक को एक सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। लगातार हो रही जांच के कारण चुनाव को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। इधर, विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है। मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, हालांकि अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। ऐसे में सभी की नजर न्यायालय और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
सत्ता पक्ष की तैयारी
दूसरी ओर, वर्तमान सत्ता पक्ष चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है। समर्थकों और मतदाताओं से संपर्क अभियान तेज कर दिया गया है तथा चुनाव में अधिक से अधिक समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
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