चुनाव आयोग का ऐलान, 16 अक्टूबर को होगा राज्यसभा की दो सीटों पर उपचुनाव

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान गुरुवार को कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश से खाली हुईं दो सीटों पर चुनाव 16 अक्टूबर को होंगे।

राज्यसभा की ये दोनों सीटें पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और राम जेठमलानी के निधन के बाद खाली हुईं हैं। मालूम हो कि अरुण जेटली का निधन 24 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद हो गया था। वहीं, राम जेठमलानी ने आठ सितंबर को अंतिम सांस ली थी।

Election Commission of India announces by polls for two Rajya Sabha seats, one each from Uttar Pradesh and Bihar, on October 16.The seats have been vacated after the deaths of former Finance Minister Arun Jaitley&senior Supreme Court Advocate&former Union Minister,Ram Jethmalani. pic.twitter.com/fNeFlAfIkn