प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कियाः चुनाव आयोग

आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दे दी है। बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी कि चुनावी भाषण के दौरान पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मामले में आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में आचार संहिता उल्लंघन जैसी कोई चीज सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग से यह शिकायत पीएम मोदी के महाराष्ट्र के वर्धा में दिए भाषण के खिलाफ की गई थी।

पीएम मोदी ने वर्धा में 1 अप्रैल को चुनावी रैली में कहा था कि कांग्रेस को कैसे माफ किया जा सकता है। जब आप लोग हिन्दू आतंकवाद की बात सुनते हैं तो क्या आप लोग दुखी महसूस नहीं करते। एक समुदाय जो शांति, भाइचारा और सद्भाव के लिए जाना जाता है, उसे आतंकवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है। हजारों साल के इतिहास में एक भी ऐसा वाकया नहीं है जिसमें हिन्दू आतंकवाद का जिक्र हो, यहां तक कि ब्रिटिश भी यह नहीं कह सके।

Election Commission: In matter related to a complaint concerning alleged violation of Model Code of Conduct in a speech by PM Narendra Modi in Wardha, Maharashtra on 01.04.2019, Commission is of the considered view that in this matter no such violation has been noticed. pic.twitter.com/oCNjMkpWSO