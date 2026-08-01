ओडिशा : एसआईआर में दावे, आपत्तियों के लिए समय बढ़ा
ओडिशा में चुनाव आयोग ने मतदाता दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय बढ़ाकर 19 अगस्त कर दिया है। अंतिम मतदाता सूची 21 सितंबर को जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदनों की जांच और दावों का निपटारा करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है।
चुनाव आयोग ने ओडिशा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए दो हफ्ते का समय मिल गया है और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 21 सितंबर कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 4 अगस्त से बढ़ाकर 19 अगस्त कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, नोटिस जारी करने, आवेदनों की जांच, सुनवाई और दावों व आपत्तियों के निपटारे की अवधि भी पहले की 2 सितंबर की समय-सीमा से बढ़ाकर 17 सितंबर कर दी गई है। अंतिम मतदाता सूची अब 21 सितंबर को जारी की जाएगी।
संशोधन प्रक्रिया के लिए 1 जुलाई, 2026 ही पात्रता की तारीख बनी रहेगी।
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