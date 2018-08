आगामी चुनावों को लेकर EC ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बैलेट पेपर की उठ सकती है मांग

आगामी चुनावों को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। ख़बरों के मुताबिक, बैठक के दौरान इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ का मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है।



इसके साथ ही इस बैठक में पेड न्यूज, आचार संहिता का उल्लंघन, भड़काऊ भाषण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग दलों को इस बात की जानकारी देगा कि आम चुनाव से पहले आधुनिक ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों की खरीद की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है।

#Delhi: All party meeting called by Election Commission to begin shortly pic.twitter.com/3UWYOugXCC