विवादित बोल पर कार्रवाई: योगी 72 और मायावती 48 घंटे तक नहीं कर पाएंगी प्रचार, चुनाव आयोग ने लगाया बैन

चुनाव प्रचार (Election Campaign) के दौरान विद्वेष फैलाने वाले भाषणों के चलते चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) पर 72 घंटे और मायावती (Mayawati) पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया। यह बैन मंगलवार सुबह छह बजे से शुरू होगा।

Election Commission bans UP CM Yogi Adityanath and BSP chief Mayawati from election campaigning for 72 hours & 48 hours respectively, starting from 6 am tomorrow, for violating Model Code of Conduct by making objectionable statements in their speeches. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/j1cYzMY8Mr