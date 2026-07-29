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कटिहार: लोकतंत्र की पाठशाला बना बीएमपी सात स्कूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कटिहार में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उच्च विद्यालय बीएनपी में निर्वाचन साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश फैलाने का संकल्प लिया।

कटिहार: लोकतंत्र की पाठशाला बना बीएमपी सात स्कूल

कटिहार। लोकतंत्र को मजबूत बनाने और युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च विद्यालय बीएनपी साथ में संचालित निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वावधान में बुधवार को निर्वाचन साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश घर-घर पहुंचने का संकल्प लिया।

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