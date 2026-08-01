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रिश्तेदारी के घर गमी में जा रही बुजुर्ग महिला बाइक से गिरकर घायल, झांसी रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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कानपुर-झांसी हाईवे के एट टोल प्लाजा के पास 65 वर्षीय कलावती बाइक पर गिर गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और एंबुलेंस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहाँ, उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी रेफर किया गया।

रिश्तेदारी के घर गमी में जा रही बुजुर्ग महिला बाइक से गिरकर घायल, झांसी रेफर

एट। संवाददाता कानपुर-झांसी हाईवे एट टोल प्लाजा के पास बाइक पर सवार बुजुर्ग महिला चक्कर आने से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। टोल एंबुलेंस ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां से हालत नाजुक होने पर झांसी रेफर कर दिया गया।शनिवार शाम बुढाली निवासी 65 वर्षीय कलावती अपने पुत्र राजीव कुमार के साथ रिश्तेदारी में गमी में शामिल होने कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम छिरावली जा रही थी। टोल प्लाजा के पास अचानक चक्कर आ गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर बाइक से नीचे गिर पड़ीं। सूचना मिलते ही टोल प्लाजा की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

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