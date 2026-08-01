रिश्तेदारी के घर गमी में जा रही बुजुर्ग महिला बाइक से गिरकर घायल, झांसी रेफर
कानपुर-झांसी हाईवे के एट टोल प्लाजा के पास 65 वर्षीय कलावती बाइक पर गिर गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और एंबुलेंस ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहाँ, उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी रेफर किया गया।
एट। संवाददाता कानपुर-झांसी हाईवे एट टोल प्लाजा के पास बाइक पर सवार बुजुर्ग महिला चक्कर आने से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। टोल एंबुलेंस ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जहां से हालत नाजुक होने पर झांसी रेफर कर दिया गया।शनिवार शाम बुढाली निवासी 65 वर्षीय कलावती अपने पुत्र राजीव कुमार के साथ रिश्तेदारी में गमी में शामिल होने कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम छिरावली जा रही थी। टोल प्लाजा के पास अचानक चक्कर आ गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर बाइक से नीचे गिर पड़ीं। सूचना मिलते ही टोल प्लाजा की एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।
प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें