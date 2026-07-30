बहू से झगड़े के बाद वृद्धा ने फांसी लगा दी जान
जाफरगंज के बिंदौर गांव में एक 80 वर्षीय महिला ने बहू से झगड़े के बाद फांसी लगा ली। घटना गुरुवार सुबह की है, जब बहू ने छत पर शव लटका देखा और पुलिस को सूचना दी। महिला का पति कुछ साल पहले और बड़ा बेटा हाल ही में निधन हो चुका था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
जाफरगंज,संवाददाता। थाना क्षेत्र के बिंदौर गांव में गुरुवार सुबह बहू से झगड़े के बाद 80 वर्षीय वृद्ध सास ने फांसी लगा जान दे दी। बहू ने छत पर शव फांसी के फंदे पर लटका देखा तो डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को फंदे से उतार पोस्टमार्टम के लिये भेजा और जांच शुरू की है।गांव निवासी वृद्धा लक्ष्मनिया अपनी छोटी बहू रोशनी के साथ रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि बुधवार शाम करीब छह बजे लक्ष्मनिया गुरु पूर्णिमा के मौके पर सती धाम में आयोजित भंडारे में शामिल होकर घर लौटी थी। इसके बाद बहू से घरेलू बातों को लेकर झगड़ा होने लगा।
कुछ देर बाद दोनों शांत हो गई थीं। गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे बहू रोशनी छत पहुंची तो देखा कि पीपल की डाल में दुपट्टे के फंदे के सहारे लक्ष्मनिया झूल रही थीं। उनकी सांसे थम चुकी थी। इसके बाद बहू ने पुलिस को सूचना दी। पड़ोसियों ने बताया कि लक्ष्मनिया के पति कालीचरण की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। पांच बेटे हैं। जिसमें बड़े बेटे दशरथ की कुछ समय पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। दूसरा बेटा जगरुप बांदा के जसपुरा में रहता है। जबकि अन्य तीन बेटे बाहर रहकर फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। तीनों बहुएं अलग-अलग घरों में रहती हैं। लक्ष्मनिया छोटी बहू के साथ रहती थी। दोनों के बीच अक्सर घरेलू बातों को लेकर झगड़ा होता था। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शुक्ल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद का लग रहा है। मामले की जांच की जा रही है।
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