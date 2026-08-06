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कच्ची दीवार गिरने से घायल वृद्धा की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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कच्ची दीवार गिरने से घायल वृद्धा की इलाज के दौरान मौत

बदायूं, संवाददाता। घर की कच्ची दीवार भरभराकर गिरने से उसके नीचे दबकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में चीख-पुकार गूंज उठी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। मामला अलापुर थाना क्षेत्र के गांव गयोति का है। गांव निवासी रामश्री 70 वर्ष पत्नी बाबूराम 28 जुलाई की शाम अपने घर पर बैठी थीं। इसी दौरान अचानक घर की कच्ची दीवार भरभराकर उनके ऊपर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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घटना के समय घर पर कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। शोर सुनकर आसपास की महिलाएं मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।परिवार के लोगों ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वे रामश्री को सैफई मेडिकल कॉलेज नहीं ले जा सके। मेडिकल कॉलेज में ही इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण कच्ची दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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