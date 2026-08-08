आंखों के ऑपरेशन के बहाने वृद्धा की जमीन का बैनामा कराने का आरोप
हरदोई की 71 वर्षीय स्नेहलता ने अपनी बेटी और दामाद पर धोखे से कृषि भूमि का बैनामा कराने और 6.70 लाख रुपये निकालने का आरोप लगाया है। वह आंखों के ऑपरेशन के लिए अपनी बेटी के घर आई थीं। आरोप है कि उनकी आंखों की रोशनी का लाभ उठाते हुए उनके साथ धोखाधड़ी की गई और आवश्यक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर कराए गए।
हरदोई। आंखों के ऑपरेशन के लिए बेटी के घर आई 71 वर्षीय वृद्धा ने बेटी और दामाद समेत पांच लोगों पर धोखे से कृषि भूमि का बैनामा कराने और बैंक खाते से 6.70 लाख निकालने का आरोप लगाया है। भडेउरा गांव निवासी स्नेहलता पत्नी रामनरेश मिश्रा ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर शहर कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र के मुताबिक, स्नेहलता 21 जुलाई 2026 को आंखों का ऑपरेशन कराने बेटी रंजना मिश्रा के बुलाने पर आई थीं। उनके साथ ऑपरेशन के लिए बैंक से निकाले गए 52 हजार रुपये भी थे।
आरोप है कि बेटी और उसके पति अशोक कुमार मिश्रा ने उपचार कराने के बजाय उन्हें अपने घर में रोक लिया। अशोक ने विजय प्रकाश दीक्षित से संपर्क किया। साजिश के तहत उनकी कृषि भूमि के आधे हिस्से का अवध बिहारी त्रिवेदी के नाम 12 लाख में बैनामा करा दिया। बैनामे से पहले उनके नाम इंडियन बैंक में खाता खुलवाया गया। रकम चेक से खाते में जमा कराई गई। दस्तावेज पर अशोक और खरीदार के भाई करन त्रिवेदी के गवाह होने का उल्लेख किया गया है। स्नेहलता के अनुसार, आंखों की रोशनी कमजोर होने का फायदा उठाकर रजिस्ट्री कार्यालय ले जाया गया। वहां भर्ती के कागजात बताकर हस्ताक्षर करा लिए गए। आरोप है कि बाद में एटीएम और चेकबुक भी बनवा ली गई। एक से 24 अगस्त 2025 के बीच खाते से 6.70 लाख रुपये से अधिक निकाल लिए गए। पति रामनरेश मिश्रा और पौत्र अभिषेक 23 अगस्त को उन्हें अपने साथ ले गए।
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