बुजुर्ग महिला को खंभे से बांधकर पीटा, तीन महिलाओं पर केस
मानसिक रूप से विक्षिप्त थी महिला,अस्पताल में कराया गया भर्ती मानसिक रूप से विक्षिप्त थी महिला,अस्पताल में कराया गया भर्ती चोरी का आरोप लगाकर पिटाई का
हरनही, हिन्दुस्तान संवाद। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के भेउसां उर्फ बनकटा गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक बुजुर्ग महिला को खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। पीड़िता के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने तीन महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैंसा बाजार निवासी रामकेश गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी मां मानसिक रूप से बीमार हैं। कुछ दिन पहले घर से भटककर लगभग दस किलोमीटर दूर भेउसां उर्फ बनकटा गांव पहुंच गई थीं। आरोप है कि गांव की उर्मिला, सीमा और सुशीला ने उन्हें खंभे से बांधकर डंडों से पीटा।
घटना का वीडियो भी किसी ने बना लिया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गए।पीड़ित का आरोप है कि जब वह आरोपितों से घटना का कारण पूछने गए तो उन्हें भी धमकी दी गई। थानाध्यक्ष सिकरीगंज ने तहरीर के आधार पर तीनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला पर चोरी का आरोप लगाकर मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। मामले की विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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