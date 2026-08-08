पेंशन के लिए भटक रहे बुजुर्ग, छह माह से नहीं मिली किस्त
अम्बेडकरनगर में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को पिछले छह माह से पेंशन की दो किस्तें नहीं मिली हैं। समाज कल्याण विभाग के 166552 लाभार्थियों में से केवल 77806 को पेंशन भेजी गई है, जबकि 87845 बुजुर्ग आज भी भटक रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगातार आश्वासन मिल रहा है।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। वृद्धावस्था में बुजुर्गों भरण पोषण के उद्देश्य से शासन स्तर से पेंशन दी जाती है लेकिन इस लाभ को पाने के लिए बीते छह माह से लाभार्थी भटक रहे हैं। उन्हें पेंशन की दो किस्त नहीं मिल सकी। ऐसे में बुजुर्ग आर्थिकतंगी का सामना करने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत समाज कल्याण विभाग में कुल 166552 लाभार्थी चयनित हैं। इन्हें शासन स्तर से प्रतिमाह एक हजार रुपए की दर से पेंशन के तौर पर उनके बैंक खाते में तिमाही किस्त के रूप में भेजा जाता है। इस धनराशि को बुजुर्ग अपने दैनिक खर्च में उपयोग करते हैं।
इन लाभार्थियों के पेंशन की किस्त गत मार्च-अप्रैल में भेजी गई लेकिन सभी बुजुर्गों को पेंशन की किस्त नहीं मिल सकी। इसमें चयनित महज 77806 लाभार्थियों के खाते में ही पेंशन की किस्त भेजी जा सकी। शेष 87845 चयनित लाभार्थियों को आज तक पेंशन की धनराशि नहीं भेजी जा सकी। जब कि गत वित्तीय वर्ष की चौथी किस्त व चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही किस्त पाने से वंचित लाभार्थी पेंशन के संबंध में विभाग से जानकारी किए तो उन्हें आश्वासन मिला की बाद में किस्त जोड़ कर खाते में भेजी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जुलाई माह में ही प्रथम किस्त मिलनी थी लेकिन वह भी अभी तक लाभार्थियों के खाते में नहीं पहंुच सकी। इमदाद पाने के लिए बुजुर्ग बैंक से लेकर विभाग का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें छह माह बाद भी दो तिमाही की पेंशन नहीं नसीब हो सकी।
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