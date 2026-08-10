जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास से बिछड़ा बुजुर्ग परिवार से मिला
संतकबीरनगर के फूलदेव यादव बिछड़ गए थे और झारखंड के चाईबासा में पहुंचे। वहां एक सड़क दुर्घटना के बाद उन्होंने वृद्धाश्रम में आश्रय लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के समन्वय से उनकी पहचान स्थापित कर परिजनों से मिलवाया गया। अंततः, वर्षों बाद उन्हें अपने भाई के साथ मिलवाया गया, जो एक प्रेरणादायक पल था।
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतकबीरनगर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चाईबासा (झारखंड) के समन्वित प्रयास से वर्षों से अपने परिवार से बिछड़े एक बुजुर्ग को सकुशल उनके परिजनों से मिलवा दिया। यह मानवीय पहल न्याय के साथ-साथ संवेदनशीलता, सेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की वजह से हुआ है। यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनन्या साह ने दी।उन्होंने बताया कि संतकबीरनगर जिले के बनपुरवा ग्राम निवासी फूलदेव यादव किसी कारणवश भटककर झारखंड के चाईबासा पहुंच गए थे। रास्ता भटकने के दौरान उनके साथ सड़क दुर्घटना भी हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें वृद्धाश्रम, चाईबासा में आश्रय एवं आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराई गई।
बाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चाईबासा ने उनकी पहचान स्थापित करने एवं परिजनों का पता लगाने के लिए सतत प्रयास किया। इस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संतकबीरनगर से संपर्क स्थापित किया गया। दोनों प्राधिकरणों के समन्वित प्रयासों, सूचना के आदान-प्रदान तथा क्षेत्रीय स्तर पर किए गए सत्यापन के उपरांत बुजुर्ग के परिजनों का पता लगाया गया। इसके पश्चात उनके भाई सिद्धनाथ यादव चाईबासा पहुँचे और वर्षों बाद दोनों भाइयों का भावुक मिलन हुआ। यह दृश्य उपस्थित सभी लोगों के लिए अत्यंत मार्मिक एवं प्रेरणादायक रहा। दोनों प्राधिकरणों की इस पहल की वजह से बिछड़े परिवार मिल सके।
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