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कसमार के नावाडीह जंगल में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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कसमार के नावाडीह जंगल में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव  कसमार, प्रतिनिधि । ​कसमार थाना क्षेत्र के टांगटोना पंचायत अंतर्गत नावाडीह जंगल में मंग

कसमार के नावाडीह जंगल में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव 

​कसमार थाना क्षेत्र के टांगटोना पंचायत अंतर्गत नावाडीह जंगल में मंगलवार की देर शाम एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मृतक की पहचान इसी पंचायत के जामकुदर गांव निवासी मथुर पाल (65 वर्ष) के रूप में की गई है। ​घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मामले की सूचना पाकर कसमार थाना प्रभारी कुंदन कुमार पुलिस दलबल के साथ पहुंचे।  इसके साथ ही मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई। ​सूचना पाकर टांगटोना पंचायत की पंचायत समिति सदस्य प्रिया देवी, वार्ड सदस्य दिवाकर प्रमाणिक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण नावाडीह जंगल पहुंचे।

पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले के हर पहलू की जांच कर रही है।

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