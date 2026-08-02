मोबाइल में आए ओटीपी से बुजुर्ग के खातों से 8.43 लाख उड़ाए

मोबाइल में आए ओटीपी से बुजुर्ग के खातों से 8.43 लाख उड़ाए
रामपुर में एक बुजुर्ग ने ऑनलाइन ई-टीएम साउंड बॉक्स की डिलीवरी के दौरान ओटीपी देने के बाद तीन बैंक खातों से 8.43 लाख रुपये खो दिए। आरोपी ने मोबाइल में सेंध लगाकर यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर किए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।
रामपुर। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को ई-टीएम साउंड बॉक्स की ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान ओटीपी बताना महंगा पड़ गया। आरोप है कि ओटीपी हासिल करने के बाद ठगों ने मोबाइल में सेंध लगाकर तीन बैंक खातों से यूपीआई के जरिए आठ लाख 43 हजार 628 रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए। मामले में साइबर क्राइम थाना रामपुर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शास्त्री नगर निवासी सत्यपाल अरोरा ने बताया कि वह करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं और दुर्गा स्टेशनरी प्वाइंट के नाम से स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। उन्होंने फेसबुक पर ई-टीएम साउंड बॉक्स का विज्ञापन देखा था।
दुकान के लिए उन्होंने एक साउंड बॉक्स ऑनलाइन बुक किया था। 20 जुलाई 2026 को करीब 10 बजे डिलीवरी लेकर पहुंचे व्यक्ति ने उनसे ओटीपी मांगा। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने मोबाइल पर आए ओटीपी को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को बता दिया, जिसके बाद वह वहां से चला गया।कुछ देर बाद उनके मोबाइल फोन में डाउनलोड ई-टीएम बंद हो गया। उन्होंने इसे मोबाइल खराब होने की समस्या समझा। 23 जुलाई की शाम मोबाइल ठीक कराने के बाद जब ई-टीएम दोबारा चालू हुआ तो उन्होंने अपने बैंक खातों की जांच की। तब पता चला कि उनके तीन अलग-अलग बैंक खातों से कई यूपीआई ट्रांजेक्शन किए गए हैं, जो उन्होंने खुद नहीं किए थे। सत्यपाल अरोरा की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना रामपुर में आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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