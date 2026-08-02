Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मोबाइल में आए ओटीपी से बुजुर्ग के खातों से 8.43 लाख उड़ाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

रामपुर में एक बुजुर्ग ने ऑनलाइन ई-टीएम साउंड बॉक्स की डिलीवरी के दौरान ओटीपी देने के बाद तीन बैंक खातों से 8.43 लाख रुपये खो दिए। आरोपी ने मोबाइल में सेंध लगाकर यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर किए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है।

मोबाइल में आए ओटीपी से बुजुर्ग के खातों से 8.43 लाख उड़ाए

रामपुर। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को ई-टीएम साउंड बॉक्स की ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान ओटीपी बताना महंगा पड़ गया। आरोप है कि ओटीपी हासिल करने के बाद ठगों ने मोबाइल में सेंध लगाकर तीन बैंक खातों से यूपीआई के जरिए आठ लाख 43 हजार 628 रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए। मामले में साइबर क्राइम थाना रामपुर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शास्त्री नगर निवासी सत्यपाल अरोरा ने बताया कि वह करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं और दुर्गा स्टेशनरी प्वाइंट के नाम से स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। उन्होंने फेसबुक पर ई-टीएम साउंड बॉक्स का विज्ञापन देखा था।

दुकान के लिए उन्होंने एक साउंड बॉक्स ऑनलाइन बुक किया था। 20 जुलाई 2026 को करीब 10 बजे डिलीवरी लेकर पहुंचे व्यक्ति ने उनसे ओटीपी मांगा। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने मोबाइल पर आए ओटीपी को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को बता दिया, जिसके बाद वह वहां से चला गया।कुछ देर बाद उनके मोबाइल फोन में डाउनलोड ई-टीएम बंद हो गया। उन्होंने इसे मोबाइल खराब होने की समस्या समझा। 23 जुलाई की शाम मोबाइल ठीक कराने के बाद जब ई-टीएम दोबारा चालू हुआ तो उन्होंने अपने बैंक खातों की जांच की। तब पता चला कि उनके तीन अलग-अलग बैंक खातों से कई यूपीआई ट्रांजेक्शन किए गए हैं, जो उन्होंने खुद नहीं किए थे। सत्यपाल अरोरा की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना रामपुर में आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Cyber Crime Rampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।