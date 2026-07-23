दो पक्षों के मारपीट में वृद्ध व्यक्ति की मौत
सावठ गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 70 वर्षीय आबिद अली की मौत हो गई। मारपीट के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दो पक्षों के मारपीट में वृद्ध व्यक्ति की मौत दुर्गावती। थाना क्षेत्र के सावठ गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक 70 वर्षीय आबिद अली दुर्गावती थाना क्षेत्र के सावठ गांव का निवासी था। उन्होंने बताया कि लंबे समय से जमीन विवाद का मामला चल रहा था। दूसरे पक्ष के द्वारा मारपीट कर वृद्ध को घायल कर दिया गया। उनके द्वारा डायल 112 वैन की पुलिस को सूचना की गई। पुलिस द्वारा दुर्गावती पीएचसी में इलाज के लिए ले जाया गया।
वहां से चिकित्सक ने भभुआ सदर अस्पताल रेफर किया, जहां सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। कैप्शन- कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के सावठ गांव में गुरुवार को भूमि विवाद में मारपीट के दौरान वृद्ध व्यक्ति की मौत के बाद सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने आए परिजन।
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