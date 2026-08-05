बाइकों की भिडंत बाद बुजुर्ग को धक्का दिया, मौत

विजयीपुर। बाइकों की भिडंत के बाद घर पर चढ़कर गाली गलौज और मारपीट करने के दौरान बुजुर्ग को गला पकड़कर धक्का दे दिया। जिससे बुजुर्ग की गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक के बेटे राजबहादुर की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरु की है। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। किशनपुर थाना क्षेत्र के चतुरपुर मजरे गढा गांव निवासी जयनारायण निषाद अपने साथी विक्रम के साथ बुधवार दोपहर बाइक से बरियाछ पुल की तरफ गए थे। जहां सामने से आ रहे बाइक सवार गोविंद निषाद और महेंद्र निषाद निवासीगण संगोलीपुर मडैयन की बाइक से टक्कर हो गई।

बाइकें मामूली छतिग्रस्त हुई। जिसके बाद दोनों पक्ष मौके पर समझौता कर घर चले गए। परंतु कुछ देर बाद महेंद्र और गोविंद अपने साथी अनिल निषाद, कुल्लू निषाद, गोलू निषाद सहित कई साथियों के साथ लाठी डंडा लेकर जयनारायण निषाद के घर चतुरपुर पहुंच कर गाली गलौज करने लगे। जहां जयनारायण निषाद के पिता 62 वर्षीय रामबरन निषाद ने विरोध किया तो महेंद्र और गोबिंद ने रामबरन का गला पकड़कर जोर से धक्का दे दिया। जिससे बुजुर्ग की गिरकर मौके पर मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत पर आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग को शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद हुए विवाद में बुजुर्ग को धक्का देने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीमें लगी हैं।