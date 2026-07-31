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बुजुर्ग ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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सीतापुर में 75 वर्षीय जितेन्द्र सिंह ने घर के बरामदे में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिवार का कहना है कि वह कुछ समय से बीमार थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच चल रही है।

बुजुर्ग ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

सीतापुर, संवाददाता। सीतापुर के संदना इलाके में शुक्रवार तड़के घर के बरामदे में तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संदना के काकोरी निवासी जितेन्द्र सिंह (75) परिवार के साथ रहते थे। कुछ समय से वह बीमार रह रहे थे। शुक्रवार तड़के गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार वाले भागकर बरामदे में पहुंचे तो जितेन्द्र खून से लथपथ पड़े थे। उनके हाथ में तमंचा था। शव देख परिवार वालों का रो- रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी।

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कुछ ही देर में संदना थाने से पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी के मुताबिक फोरेंसिक टीम की मदद से आसपास के नमूने जुटाए गए हैं। बीमारी के चलते आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। परिवार वालों से घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक जितेन्द्र सिंह के पास तमंचा कहां से आया था इस बारे में भी जांच की जा रही है।

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