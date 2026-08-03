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दलमा में उद्घाटन में मंत्री संजय सेठ के सम्मान की हुई अनदेखी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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चांडिल में ईको रिट्रीट उद्घाटन समारोह में वन विभाग की मनमानी और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का मामला सामने आया है। भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार महतो ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के सम्मान की अनदेखी पर नाराजगी जताई, जो स्थानीय संस्कृति का अपमान भी है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

दलमा में उद्घाटन में मंत्री संजय सेठ के सम्मान की हुई अनदेखी

चांडिल। दलमा स्थित माकुलाकोचा में रविवार को ईको रिट्रीट उद्घाटन समारोह में वन विभाग की मनमानी, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और स्थानीय संस्कृति के अपमान हुआ है। भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि उदघाटन समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ के सम्मान की पूरी तरह अनदेखी की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कहीं भी उनका कटआउट, स्वागत द्वार अथवा सम्मानजनक प्रदर्शन नहीं किया गया। औपचारिकता निभाने के नाम पर केवल एक गड्ढे के पास उनका कटआउट लगा देना उनके पद और क्षेत्र की जनता का घोर अपमान है।

इतना ही नहीं, पूरे कार्यक्रम के दौरान न तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के योगदान का उल्लेख किया। यह उपेक्षा अनजाने में नहीं, बल्कि सुनियोजित ढंग से की गई। सरकारी कार्यक्रमों को जनता से जोड़ने के बजाय उन्हें कुछ अधिकारियों तक सीमित रखने की यह मानसिकता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

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