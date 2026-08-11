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पश्चिम यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन के महामंत्री बने एकांश गुप्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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मुरादाबाद निवासी एकांश गुप्ता को पश्चिम यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। पीलीभीत शाहजहांपुर के एमएलसी सुधीर गुप्ता इस संघ के अध्यक्ष हैं। एकांश ने संगठन को आगे बढ़ाने का वादा किया है और पुवायां में 400 मिल स्वामियों की बैठक में समस्याओं पर चर्चा की।

पश्चिम यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन के महामंत्री बने एकांश गुप्ता

मुरादाबाद निवासी एकांश गुप्ता पश्चिम यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। पीलीभीत शाहजहांपुर के एमएलसी सुधीर गुप्ता इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। प्रदेश में दो यूनियन राइस मिलर्स की हैं पहले सभी एक ही यूनियन का हिस्सा रहे हैं। एकांश ने बताया कि वह संगठन को आगे ले जाने का काम करेंगे। पुवायां में अध्यक्ष के आवास पर 400 मिल स्वामियों की बैठक में समस्याओं पर चर्चा की।

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