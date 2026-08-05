विद्यार्थियों ने फूड मेकिंग प्रतियोगिता में दिखाया पाक कला का हुनर
एकलव्य विद्यालय कालसी में नॉन फायर एवं फायर फूड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 के छात्रों ने विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। इसका उद्देश्य बच्चों में पाक कला के प्रति रुचि बढ़ाना और व्यावहारिक कौशल का विकास करना है। विजेताओं का चयन स्वाद और नवाचार के आधार पर किया गया।
एकलव्य विद्यालय कालसी में अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत नॉन फायर एवं फायर फूड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने बिना आग तथा आग की सहायता से विभिन्न स्वादिष्ट एवं पौष्टिक व्यंजन तैयार कर रचनात्मकता का किया प्रदर्शन प्रतियोगिता दो वर्गों में आयोजित की गई। जूनियर वर्ग कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों ने फूड मेकिंग में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि सीनियर वर्ग कक्षा 9 से 12 के छात्रों ने फायर फूड मेकिंग प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के संयोजक इन्द्रा एवं निकिता तोमर ने बताया कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पाक कला के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ-साथ उनके व्यावहारिक कौशल का विकास करना है।
जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने गैस या आग का उपयोग किए बिना फ्रूट सलाद, केले की आईसक्रीम, चाट तथा अन्य पौष्टिक व्यंजन तैयार किए। वहीं सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने गैस की सहायता से लच्छा पराठा, पनीर टिक्का, पनीर ब्रेड रोल, दही के चटपटे व्यंजन सहित कई स्वादिष्ट पकवान बनाकर निर्णायकों का ध्यान आकर्षित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रजनीश सरोहा ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियाँ बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और जीवनोपयोगी कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निर्णायक मंडल ने स्वाद, प्रस्तुति, स्वच्छता और नवाचार के आधार पर विजेताओं का चयन किया। सीनियर वर्ग में सृष्टि एवं अभिलाषी ने प्रथम, युग एवं निशिता ने द्वितीय तथा रजत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में नंदिनी एवं आराध्या प्रथम, उर्वशी एवं वंशिका द्वितीय तथा अनिल आदि की टीम तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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