Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीजापुर में 49 लाख के इनामी आठ नक्सलियों का आत्मसमर्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

बीजापुर, झारखंड में 49 लाख रुपये का इनाम वाले आठ नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। यह सामूहिक आत्मसमर्पण सरकार द्वारा नक्सलवाद मुक्त घोषित करने के बाद का पहला बड़ा कदम है। इनमें से पांच महिलाएँ शामिल हैं, जो लंबे समय से भाकपा (माओवादी) से जुड़ी हुई थीं।

बीजापुर में 49 लाख के इनामी आठ नक्सलियों का आत्मसमर्पण

बीजापुर, एजेंसी। झारखंड में सक्रिय 49 लाख रुपये के इनामी आठ नक्सलियों ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। सरकार द्वारा 31 मार्च को राज्य को नक्सलवाद से मुक्त घोषित करने के बाद यह छत्तीसगढ़ में माओवादियों का पहला बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पांच महिलाओं सहित आठ नक्सलियों ने बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कई वर्षों से प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) से जुड़े थे और पड़ोसी राज्य झारखंड के विभिन्न इलाकों में सक्रिय थे।गुप्ता

ये भी पढ़ें:15 लाख के इनामी समेत 16 ने किया सरेंडर, चाईबासा में बचे सिर्फ 3 माओवादी

ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों में अश्विन उर्फ ​​लच्छू, रंगा उर्फ ​​सोहन और डोबा माडवी उर्फ ​​राहत पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था। उन्होंने बताया कि फगनी पोयम उर्फ ​​रजनी, सूरज मुन्नी चंपिया, हिडमे कड़ती उर्फ ​​रीता, बुधरी कुंजम उर्फ ​​अनुषा और सलमी चंपिया उर्फ ​​जिलानी पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों के निवासी हैं।

ये भी पढ़ें:2 करोड़ का इनाम और 150 से ज्यादा केस, कौन है देश का आखिरी नक्सली पोलित ब्यूरो मिसिर बेसरा
ये भी पढ़ें:झारखंड में बड़ी कामयाबी; 1 करोड़ का इनामी टॉप नक्सली मिसिर बेसरा गिरफ्तार

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।