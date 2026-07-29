बीजापुर में 49 लाख के इनामी आठ नक्सलियों का आत्मसमर्पण
बीजापुर, झारखंड में 49 लाख रुपये का इनाम वाले आठ नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। यह सामूहिक आत्मसमर्पण सरकार द्वारा नक्सलवाद मुक्त घोषित करने के बाद का पहला बड़ा कदम है। इनमें से पांच महिलाएँ शामिल हैं, जो लंबे समय से भाकपा (माओवादी) से जुड़ी हुई थीं।
बीजापुर, एजेंसी। झारखंड में सक्रिय 49 लाख रुपये के इनामी आठ नक्सलियों ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। सरकार द्वारा 31 मार्च को राज्य को नक्सलवाद से मुक्त घोषित करने के बाद यह छत्तीसगढ़ में माओवादियों का पहला बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पांच महिलाओं सहित आठ नक्सलियों ने बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कई वर्षों से प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) से जुड़े थे और पड़ोसी राज्य झारखंड के विभिन्न इलाकों में सक्रिय थे।गुप्ता
ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों में अश्विन उर्फ लच्छू, रंगा उर्फ सोहन और डोबा माडवी उर्फ राहत पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था। उन्होंने बताया कि फगनी पोयम उर्फ रजनी, सूरज मुन्नी चंपिया, हिडमे कड़ती उर्फ रीता, बुधरी कुंजम उर्फ अनुषा और सलमी चंपिया उर्फ जिलानी पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिलों के निवासी हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें