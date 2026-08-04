करीब आठ वर्ष पुराने चर्चित राकेश हत्याकांड में अदालत ने आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 10 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला 27 सितंबर 2018 का है, जब राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या की गई थी। 90 प्रतिशत अर्थदंड पीड़ित को मिलेगा।

फैसला: राकेश हत्याकांड में आठ दोषियों को उम्रकैद

करीब आठ वर्ष पुराने चर्चित राकेश हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) लोकेश नागर की अदालत ने मंगलवार को आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 10 लाख 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने दोषियों पर लगाए गए अर्थदंड में से 90 प्रतिशत पीड़ित को देने के आदेश दिए है। एडीजीसी मुकेश चौहान और वादी के अधिवक्ता राधेश्याम चिकारा के अनुसार मंतोष देवी पत्नी राकेश कुमार ने स्योहारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 27 सितंबर 2018 की शाम करीब साढ़े सात बजे वह अपने पति राकेश कुमार के साथ बाइक से बुढनपुर बाजार से अपने गांव राणा नंगला लौट रही थीं। रास्ते में गांव बेरखेड़ा के पास आरोपियों राबिन, राहुल, जयवीर, शुभम निवासी राणा नंगला ने तीन-चार अन्य व्यक्तियों के साथ उन्हें रोक लिया था और राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विरोध करने पर मंतोष देवी पर भी जानलेवा फायरिंग की गई, जिसमें वह बाल-बाल बच गईं। लोगों को आता देखकर आरोपी पूर्व में घटे एक मुकदमें में आदित्य, रोहित, राहुल व विशाल आदि के खिलाफ गवाही देने का प्रयास करने पर ऐसा ही अंजाम होने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे。

अभियोजन का विवरण अभियोजन के अनुसार, राकेश कुमार अपने भाई मुकेश की हत्या के मामले में गवाह थे। आरोपियों द्वारा लगातार पैरवी छोड़ने और गवाही न देने की धमकियां दी जा रही थीं। गवाही देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी।

पुलिस कार्यवाही और अदालत का निर्णय मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी मंतोष देवी सहित कई गवाहों और विवेचना अधिकारियों के बयान अदालत में दर्ज कराए।

अदालत ने सुनवाई के बाद एक अगस्त को सातों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सजा के लिए चार अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। मंगलवार को अदालत ने रोबिन, पीयूष, प्रदीप कुमार, चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, अक्षय, सोनू, शुभम, जयवीर सिंह सहित आठ दोषियों को आजीवन कारावास और कुल 10.80 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों से वसूले जाने वाले अर्थदंड में से 90 प्रतिशत की राशि पीड़ित मंतेश को देने के आदेश दिए है। बाकी 10 प्रतिशत राज्य सरकार के कोष में जमा किए जाएंगे। अदालत के फैसले के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया।

अदालत का निर्णय और गवाहों की गवाही ---

अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीन को किया बरी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) लोकेश नागर ने मामले में गुड्डी उर्फ सुदेशना, राजपाल उर्फ इच्छाराम और मोनिका को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

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मुठभेड़ में मारा गया था आदित्य

मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी राहुल की मृत्यु हो गई थी। जबकि पुलिस कस्टडी से फरार इनामी आरोपी आदित्य पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था।

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कई गवाहों की गवाही बनी आधार

मामले में वादी मंतोष देवी समेत सुनीता, राजकुमार, विनोद शर्मा, प्रभाकर कुमार, सुनील कुमार, डॉ. संदीप कुमार तथा कई पुलिस अधिकारियों और विवेचकों ने अदालत में गवाही दी। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया गया।