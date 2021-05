ईद के मौके पर करीब आए भारत और पाकिस्तान, सैनिकों ने एक-दूसरे को दी मिठाई

ईद के मौके पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी मिठास घुलती दिखी है। दोनों देशों के सैनिकों ने सीमा पर एक दूसरे को मिठाई देकर ईद की शुभकामनाएं दी हैं। दोनों देशों के सेनाओं के प्रतिनिधियों ने पुंछ-रावलकोट सीमा और मेंढर-हॉटस्प्रिंग क्रॉसिंग पॉइंट पर एक-दूसरे को मिठाई भेंट की। दोनों देशों में कई सालों से जारी तनाव के बीच ईद के मौके पर यह सद्भावना अहम है। भारत के पठानकोट और उड़ी में हमलों के बाद से पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसके बाद भारत की ओर से 2019 में जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने और आर्टिकल 370 हटाए जाने के चलते भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।

मंगलवार को ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा था कि उनकी ओर से भारत से तब तक वार्ता नहीं की जाएगी, जब तक वह कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल को खत्म करने का फैसला वापस नहीं लेता। इमरान खान ने कहा था, 'भारत जब तक 5 अगस्त, 2019 के अपने फैसले को वापस नहीं लेता है, तब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता।'

Indian Army and Pakistan Army celebrated #EidUlFitr on the LoC at Poonch-Rawalakot Crossing Point and Mendhar-Hotspring Crossing Point in Poonch district of Jammu & Kashmir today. Sweets were exchanged by the representatives of both the Armies. pic.twitter.com/WwsDZEUCco