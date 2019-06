Eid 2019: देशभर में मनाई जा रही है ईद, मस्जिद में लोगों ने नमाज पढ़कर एक दूसरे को दी बधाई

Eid 2019: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर देशभर में आज यानी बुधवार को ईद मनाई जा रही है। ईद के मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में काफी संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिल ईद की बधाई दी। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। रोज़ेदारों को महीने भर रोज़े रखने के बाद मंगलवार शाम ईद के चांद का दीदार हो गया था।

People offer namaz at the mosque at Shah Jamal in Aligarh on #EidUlFitr today. pic.twitter.com/ZBHQx87Nbe