बादल की वतन वापिसी डीएम ने विदेश व गृह मंत्रालय भेजा पत्र

मामले का विवरण

इसके जवाब में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में है और भारत सरकार स्तर से युवक की वतन वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। बरला थाना क्षेत्र के गांव नगला खिटकारी निवासी बादल बाबू करीब दो वर्ष से पाकिस्तान में हैं। परिजनों के अनुसार दिल्ली की एक एक्सपोर्ट कंपनी में सिलाई का काम करने के दौरान वर्ष 2022 में उनकी फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के बहाउद्दीन मंडी के गांव माउंग निवासी युवती सना से दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए और बादल बिना वीजा व पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंच गए। 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई के बाद 13 मई 2025 को वहां की अदालत ने उन्हें एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा के समकक्ष) जुर्माने की सजा सुनाई। परिजनों का कहना है कि सजा पूरी होने के बाद भी जुर्माना जमा न होने के कारण बादल बाबू को रिहा नहीं किया गया और फिलहाल वह लाहौर डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर अपना नाम आदिल भी रख लिया है। बुधवार को बादल बाबू के पिता कृपाल सिंह और माता गायत्री देवी ने डीएम से मुलाकात कर बेटे की सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई। इसके बाद डीएम ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।