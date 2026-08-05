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बादल की वतन वापिसी डीएम ने विदेश व गृह मंत्रालय भेजा पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ के बादल बाबू, जो पाकिस्तान में दो साल से कैद हैं, की वतन वापसी के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। डीएम अविनाश कुमार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। बादल ने बिना वीजा पाकिस्तान जाकर वहां प्रेम संबंध बनाया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई।

बादल की वतन वापिसी डीएम ने विदेश व गृह मंत्रालय भेजा पत्र

अलीगढ। वरिष्ठ संवाददाता। प्यार के लिए सरहद पार करने वाले अलीगढ़ के बादल बाबू को भारत लाने के लिए अब जिला प्रशासन ने पहल की है। डीएम अविनाश कुमार द्वारा विदेश व गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। बता दें कि इससे पूर्व एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव भी इस संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र भेज चुकी हैं।

मामले का विवरण

इसके जवाब में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में है और भारत सरकार स्तर से युवक की वतन वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। बरला थाना क्षेत्र के गांव नगला खिटकारी निवासी बादल बाबू करीब दो वर्ष से पाकिस्तान में हैं। परिजनों के अनुसार दिल्ली की एक एक्सपोर्ट कंपनी में सिलाई का काम करने के दौरान वर्ष 2022 में उनकी फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के बहाउद्दीन मंडी के गांव माउंग निवासी युवती सना से दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए और बादल बिना वीजा व पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंच गए। 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई के बाद 13 मई 2025 को वहां की अदालत ने उन्हें एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये (पाकिस्तानी मुद्रा के समकक्ष) जुर्माने की सजा सुनाई। परिजनों का कहना है कि सजा पूरी होने के बाद भी जुर्माना जमा न होने के कारण बादल बाबू को रिहा नहीं किया गया और फिलहाल वह लाहौर डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर अपना नाम आदिल भी रख लिया है। बुधवार को बादल बाबू के पिता कृपाल सिंह और माता गायत्री देवी ने डीएम से मुलाकात कर बेटे की सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई। इसके बाद डीएम ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

सरकार की कार्रवाई

विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारतीय उच्चायोग से संपर्क किया गया था। वहां से प्राप्त जवाब में स्पष्ट किया गया है कि मामला भारतीय दूतावास के संज्ञान में है और भारत सरकार स्तर पर युवक की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन लगातार पूरे मामले की निगरानी कर रहा है।

-किंशुक श्रीवास्तव, एडीएम सिटी

सामान्य प्रश्न

बादल बाबू को पाकिस्तान में कब गिरफ्तार किया गया?
27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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