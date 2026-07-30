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सड़क हादसे रोकने के लिए विशेष टीम का होगा गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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टीम का नेतृत्व करेंगे जिला परिवहन पदाधिकारी टीम जिलों के क्षेत्रों का रिव्यू कर कार्ययोजना

सड़क हादसे रोकने के लिए विशेष टीम का होगा गठन

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। राज्य में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए परिवहन मुख्यालय की तरफ से पहल की जा रही है। अब दुर्घटनाओं के कारणों को गहराई से समझने और उन्हें रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम जिले के सभी क्षेत्रों से रिव्यू लेकर हादसों से निपटने की ठोस कार्ययोजना तैयार करेगी। सभी जिलों से आयी रिपोर्ट के आलोक में किसी ठोस निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा कि क्या-क्या उपाय किए जाएं। कुछ वर्षों से लगातार सड़क हादसों की संख्या में इजाफा देखी जा रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी या भीषण सड़क दुर्घटना होने पर यह टीम तुरंत मौके पर जाकर जांच करेगी। जांच में यह देखा जाएगा कि हादसा चालक की लापरवाही से हुआ, वाहन में खराबी थी या सड़क की बनावट में कोई कमी थी।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हादसों का पैटर्न अलग

समीक्षा के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में होने वाले सड़क हादसों के क्या कारण हैं जो अलग-अलग होते हैं। शहरों में जहां अत्यधिक ट्रैफिक दबाव, सिग्नल तोड़ना, गलत दिशा में वाहन चलाना और अचानक ओवरटेकिंग हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों और राजमार्गों पर अत्यधिक रफ्तार, सड़कों पर रोशनी की कमी, तीखे मोड़ और आवारा मवेशी मुख्य कारण बनते हैं। इसी अंतर को ध्यान में रखकर दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सुरक्षा उपाय तय किए जाएंगे।

डीटीओ के नेतृत्व में टीम खोजेगी समाधान

जिलास्तर पर बनने वाली इस टीम का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी करेंगे। इस टीम में यातायात पुलिस, पथ निर्माण विभाग और इंजीनियरिंग विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। टीम का मुख्य काम जिले के चिह्नित ब्लैक स्पॉट दुर्घटना, संभावित क्षेत्र का दौरा करना और वहां हादसों को रोकने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजना होगा। इसमें सड़क की डिजाइन सुधारने, साइन बोर्ड लगाने, स्पीड ब्रेकर बनाने और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने जैसे कदम शामिल होंगे।

डीएम के जरिए मुख्यालय जाएगी विस्तृत रिपोर्ट

विशेष टीम द्वारा तैयार की गई समीक्षा और समाधान की पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। जिलाधिकारी के स्तर से अंतिम अनुमोदन के बाद रिपोर्ट सीधे परिवहन विभाग और संबंधित मुख्यालय भेजी जाएगी। मुख्यालय स्तर से रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे और जरूरी सुधार कार्यों के लिए फंड आवंटित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है।

कोट

सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कई चरणों में काम किया जा रहा है। किसी भी बड़ी सड़क दुर्घटना मामले की विस्तृत जांच कर और रिपोर्ट बनाकर समर्पित किया जा रहा है।

- एसएन मिश्रा, एमवीआई, भागलपुर।

प्रश्न और उत्तर

कौन सी टीमें सड़क हादसों की जांच करेंगी?
हर जिले में एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो सड़क हादसों की जांच करेगी।

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