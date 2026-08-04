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कम पानी में फसल की अच्छी सिंचाई :

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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कम पानी में फसल के लिए सिंचाई के आधुनिक उपाय जैसे टपक और स्प्रिंकलर विधियों का उपयोग आर्थिक रूप से फायदेमंद है। ये तकनीकें पानी की बर्बादी को कम करती हैं और बेहतर पैदावार में मदद करती हैं। किसान इस विधि से कम संसाधनों में अधिक लाभ कमा सकते हैं।

कम पानी में फसल की अच्छी सिंचाई :

कम पानी में फसल की अच्छी सिंचाई : हरनौत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उमेश नारायण उमेश कहते हैं खेती में लगातार गिरते भूजल स्तर और मानसून की अनिश्चितता के बीच टपक (ड्रिप) और स्प्रिंकलर सिंचाई विधि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह आधुनिक तकनीक न केवल पानी की बचत करती है, बल्कि कम लागत में बंपर पैदावार देने में भी बेहद कारगर साबित हो रही है। खासकर जब मानसून दगा दे जाता है, तब अन्नदाता इस तकनीक के सहारे बेहद कम पानी में अपनी फसलों की शानदार सिंचाई कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।

पानी की बर्बाद होती है कम :

सरदार बिगहा के किसान धनंजय कुमार कहते हैं कि पारंपरिक तरीके से खेतों की सिंचाई करने में पानी की काफी बर्बादी होती है और सिंचाई के लिए किसानों को कई घंटों तक मोटर चलाना पड़ता है। इससे बिजली की खपत अधिक होती है और लागत बढ़ती है। वहीं, टपक विधि (ड्रिप सिंचाई) से पानी बूंद-बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की लगभग 50 से 70 प्रतिशत तक बचत होती है और घंटों मोटर न चलने के कारण बिजली पर निर्भरता भी काफी कम हो जाती है।

स्प्रिंकलर तकनीक काफी लाभदायक :

स्प्रिंकलर तकनीक से बारिश की फुहारों की तरह सिंचाई होती है, जो फसलों के विकास के लिए बेहद फायदेमंद है। इन विधियों के इस्तेमाल से खेतों में खरपतवार कम उगते हैं और तरल खाद भी पानी के साथ सीधे जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। पानी की कमी वाले इलाकों और आधुनिक कृषि के लिए यह तकनीक एक रामबाण उपाय है, जिससे किसान कम संसाधन में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

सामान्य प्रश्न

किसान किस सिंचाई विधि का उपयोग कर रहे हैं?
किसान टपक (ड्रिप) और स्प्रिंकलर सिंचाई विधि का उपयोग कर रहे हैं।
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