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खेत में पानी रुका तो फसल होगी चौपट, उचित जलप्रबंधन से बरसात में भी दोगुनी आमदनी संभव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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हिन्दुस्तान विशेषहिन्दुस्तान विशेष अत्यधिक जलभराव से सब्जी की खेती पर संकट, वैज्ञानिक जलप्रबंधन से बढ़ेगा उत्पादन और मुनाफा बारिश के मौसम में

खेत में पानी रुका तो फसल होगी चौपट, उचित जलप्रबंधन से बरसात में भी दोगुनी आमदनी संभव

बांका, नगर प्रतिनिधि। बरसात का मौसम सब्जी उत्पादक किसानों के लिए जितना लाभकारी होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में जलभराव की समस्या बढ़ जाती है, जिससे मिर्च, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, भिंडी, खीरा, लौकी, नेनुआ और अन्य सब्जी फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि, समय पर जलनिकासी और वैज्ञानिक जलप्रबंधन अपनाकर किसान फसलों को सुरक्षित रखने के साथ बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं।

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जलभराव की समस्या

विशेषज्ञों के अनुसार, खेत में लंबे समय तक पानी जमा रहने से पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इससे जड़ सड़न, फफूंद जनित रोग, पौधों का पीला पड़ना, वृद्धि रुकना तथा फल-फूल झड़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार अधिक जलभराव के कारण पूरी फसल भी नष्ट हो जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को सलाह दे रहा है कि सब्जी की खेती हमेशा ऊंची मेड़ों या उठी हुई क्यारियों पर करें। साथ ही खेत में अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए चारों ओर नालियां बनाएं ताकि वर्षा का पानी अधिक समय तक खेत में न रुके। वहीं जिन खेतों में जलभराव की संभावना अधिक हो, वहां नियमित निगरानी कर तुरंत पानी निकालने की व्यवस्था करें।

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रोग एवं कीटों का प्रकोप

बरसात के मौसम में रोग एवं कीटों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ता है। ऐसे में किसान खेत की साफ-सफाई बनाए रखें,infected पौधों को हटाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही फफूंदनाशी एवं अन्य पौध संरक्षण उपाय अपनाएं। साथ ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और जलभराव के बाद पौधों की स्थिति के अनुसार पोषक तत्वों का छिड़काव करें। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि, वैज्ञानिक तरीके से जलप्रबंधन अपनाने वाले किसानों की फसलें अधिक स्वस्थ रहती हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, गुणवत्ता बेहतर रहती है और बाजार में अच्छी कीमत मिलने से किसानों की आय भी बढ़ती है। बरसात के दौरान थोड़ी सतर्कता और समय पर जलनिकासी की व्यवस्था किसानों को बड़े नुकसान से बचा सकती है।

कोट:

बरसात के मौसम में सब्जी फसलों के लिए जलभराव सबसे बड़ी समस्या है। किसान खेत में पानी रुकने न दें और नालियों के माध्यम से तत्काल निकासी सुनिश्चित करें। ऊंची क्यारियों पर खेती करने, संतुलित पोषण देने तथा रोग-कीट की नियमित निगरानी से फसल सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक जलप्रबंधन अपनाकर किसान उत्पादन बढ़ाने के साथ बेहतर गुणवत्ता और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

डॉ अजय कुमार, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, बांका

सामान्य प्रश्न

बरसात के मौसम में सब्जी फसलें किस प्रकार प्रभावित होती हैं?
बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से मिर्च, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, भिंडी, खीरा, लौकी, नेनुआ और अन्य सब्जी फसलों को भारी नुकसान हो सकता है।
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