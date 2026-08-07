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पात्र छात्र-छात्राओं को समय पर योजना लाभ उपलब्ध कराएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि पात्र छात्रों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

पात्र छात्र-छात्राओं को समय पर योजना लाभ उपलब्ध कराएं

बाराबंकी। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण की प्रगति, सत्यापन, अनुपालन तथा लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र छात्र-छात्राओं को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति

जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार मास्टर डाटा लॉक, ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन, अग्रसारण तथा धनराशि अंतरण की सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय स्तर पर मास्टर डाटा लॉक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

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छात्रहित सर्वोपरि

जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रहित सर्वोपरि है और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र छात्र-छात्राओं तक समय से पहुंचाना सुनिश्चित करें।

बैठक में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसकी अध्यक्षता में समीक्षा की गई?
बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने की।
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