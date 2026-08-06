नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति प्रभावी ढंग से हो लागू: बीएसए
05एसआईडीडी 28-29: एफएलएन एवं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक आधारित प्रशिक्षण का निरीक्षण करते बीएसए शैलेश कुमार व मौजूद शिक्षक।
उस्का बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति प्रभावी ढंग से हो लागू होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। प्रशिक्षण तभी सार्थक होगा, जब इसका सीधा लाभ छात्रों में दिखाई देगा। ये बातें बीएसए शैलेश कुमार ने उस्का बाजार बीआरसी पर संचालित बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता (एफएलएन) के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के उद्देश्य से संचालित एफएलएन एवं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण प्रशिक्षण के निरीक्षण के दौरान कहीं।बीएसए ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षण गतिविधियों व प्रतिभागी शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता का जायजा लेते हुए प्रशिक्षण को व्यवहारिक व परिणामोन्मुख बनाने पर बल दिया।
प्रशिक्षकों और प्रतिभागी शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करना समय की जरूरत है। प्रशिक्षण तभी सार्थक होगा जब इसका सीधा लाभ छात्रों के सीखने के स्तर में दिखाई दे। शिक्षकों को प्रशिक्षण में प्राप्त नवाचारों, शिक्षण विधियों एवं गतिविधियों को अपने स्कूलों में अपनाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को कहा। निरीक्षण के दौरान डीसी निपुण आशीष सिंह, बीईओ अशोक सिंह, एआरपी रूपेश सिंह, बालगोविंद पटेल, अमित मणि त्रिपाठी, नरेंद्र यादव, अमित पांडेय, डिंपल गुप्ता, अंकिता उपाध्याय, संचिता मजूमदार, हरिच्छा सिंह, विक्रम सिंह, प्रियंका चौधरी, आन्या गहरवार आदि मौजूद रहे।
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