प्रखंड संसाधन केंद्र में गुरु गोष्ठी आयोजित

जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रखंड संसाधन केंद्र जलालगढ़ में प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यालय संचालन, मध्याह्न भोजन (एमडीएम), अपार आईडी, यू-डायस तथा विद्यालयों के सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रखंड साधन सेवी दिनेश यादव ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोईघर की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि रसोईघर हमेशा साफ-सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी रहने पर भोजन पर मक्खियों का प्रकोप बढ़ने से बच्चों में बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। उन्होंने निर्देश दिया कि तेल, मसाले, मिर्च एवं अन्य खाद्य सामग्री को ढक्कन वाले बंद डिब्बों में सुरक्षित रखा जाए।

साथ ही खराब या संदिग्ध गुणवत्ता वाली सब्जियों का उपयोग नहीं करने तथा चावल में अधिक कीड़े पाए जाने पर उसकी सफाई या आवश्यक प्रक्रिया के बाद ही मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कीटनाशक दवाओं को खाद्य सामग्री के साथ या उसके आसपास नहीं रखा जाए। बैठक में अपार आईडी से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने एसओ-2 एवं एसपीओ-3 प्रपत्र जमा नहीं किए हैं, उन्हें शीघ्र प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा यू-डायस की प्रविष्टियां समय पर पूर्ण करने तथा विद्यालयों के सौंदर्यीकरण के कार्यों में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में सभी प्रधानाध्यापकों से विभागीय निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।