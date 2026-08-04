बीएचयू के शैक्षिक भ्रमण पर पहुंचे उत्तराखंड के शिक्षक
उत्तराखंड के 40 शिक्षकों का दल शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएचयू पहुंचा। शिक्षकों ने विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का अवलोकन किया और बीएचयू के इतिहास से परिचित हुए। कार्यक्रम में महामना का जीवन परिचय और वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किए गए।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। उत्तराखंड के 40 शिक्षकों का दल शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएचयू पहुंचा है।
शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य
सोमवार को यह दल मुख्यमंत्री-उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस शैक्षिक भ्रमण के तहत विश्वविद्यालय आया। दल ने विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों का अवलोकन किया और बीएचयू की शैक्षणिक, प्रशासनिक और शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। शिक्षकों को मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में प्रदर्शित महामना चित्र वीथिका प्रदर्शनी में महामना और बीएचयू के इतिहास से परिचित कराया गया। इसके बाद सदस्यों ने केंद्र के पुस्तकालय का अवलोकन किया। केन्द्र की समन्वयिका प्रो. सुतपा दास ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। सहायक आचार्या डॉ. उषा त्रिपाठी ने महामना का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया और प्रतिभागियों को महामना पर आधारित एक वृत्तचित्र भी दिखाया गया। कार्यक्रम के अंत में भ्रमण दल के नोडल अधिकारी डॉ. अजीत कुमार सैनी और अन्य सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर केन्द्र के डॉ. धर्मजंग, डॉ. राजीव कुमार वर्मा, डॉ. रमेश लाल, अरविन्द पाल, छोटे लाल और दिलीप यादव मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार को दल ने पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का भ्रमण किया, जहां विभागाध्यक्ष प्रो. ज्ञान प्रकाश मिश्र और आचार्यों ने भ्रमण दल का स्वागत किया।
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