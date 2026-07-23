प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से छात्रों का किया उत्साहवर्धन
रामविलास अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर में प्रांतीय योजना के तहत विद्यालय दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने शिक्षकों और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय परिसर और विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण कर विकास और गुणवत्ता के सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में स्थानीय समिति के सदस्य और प्रबंधक भी शामिल रहे।
तुलसीपुर, संवाददाता। रामविलास अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर में प्रांतीय योजना के तहत विद्यालय दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदना सभा के साथ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन व पुष्पार्चन से हुआ। कार्यक्रम में बलरामपुर प्रबंध समिति के प्रबंधक सतीश कुमार, संकुल प्रमुख एवं प्रधानाचार्य बृजेश नारायण सिंह, भगौतीगंज के प्रधानाचार्य, स्थानीय समिति के सह प्रबंधक श्याम सुन्दर व सदस्य सत्य प्रकाश उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार ने अतिथियों का अंगवस्त्र और डायरी भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने विद्यालय परिसर, कक्षाओं, कंप्यूटर लैब, कार्यालय सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली।
आचार्यों और प्रबंध समिति के साथ बैठक कर विद्यालय के सर्वांगीण विकास और गुणवत्ता संवर्धन को लेकर आवश्यक सुझाव भी दिए। विद्यालय प्रधानाचार्य शशांक गौरव त्रिपाठी ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा।
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