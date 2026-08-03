राजगीर की ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहरों से रूबरू हुए डीएवी अरवल के छात्र
अरवल, निज प्रतिनिधि।भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने भगवान महावीर और गौतम बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया तथा उनके जीवन, दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तृत जानकारियां...
अरवल, निज प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल, अरवल के कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल राजगीर का शैक्षणिक भ्रमण (एजुकेशनल ट्रिप) आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने भगवान महावीर और गौतम बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया तथा उनके जीवन, दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तृत जानकारियां हासिल कीं। इसके साथ ही छात्रों ने राजगीर के प्राकृतिक सौंदर्य और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का भी लुफ्त उठाया।
यात्रा का महत्व
विद्यालय के प्राचार्य धीरज मिश्रा ने शैक्षणिक भ्रमण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एजुकेशनल ट्रिप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का एक बेहद महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजनों से बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ इतिहास, संस्कृति, अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यावहारिक जीवन की सीख मिलती है।
सेवाओं का योगदान
इस शैक्षणिक भ्रमण की संपूर्ण व्यवस्था और सफल संचालन टूर मैनेजर निखिलेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने में एस्कॉर्ट शिक्षक विकास कुमार यादव, शाइस्ता परवेज, अनीता कुमारी, मृणाल रंजन, धीरेंद्र उपाध्याय एवं अमरिंदर सिंह का सराहनीय योगदान रहा। लौटकर विद्यार्थियों ने इस यात्रा को अपने लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और अविस्मरणीय अनुभव बताया। फोटो- 03 अगस्त अरवल- 33 कैप्शन- राजगीर में सोमवार को शैक्षणिक भ्रमण करते अरवल डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी।
सामान्य प्रश्न
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