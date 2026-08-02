पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव बच्चों की सोच को नया विस्तार देता है: प्रधानाचार्य
पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक और प्रायोगिक अनुभव बच्चों की सोच को नया विस्तार देता है। ओके बातें रविवार को
पतरातू, निज प्रतिनिधि। पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक और प्रायोगिक अनुभव बच्चों की सोच को नया विस्तार देता है। यह बातें रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पतरातू थर्मल के प्रधानाचार्य सुरेंद्र पाठक ने बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण के दौरान कही। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पतरातू थर्मल में चल रहे विज्ञान सप्ताह के समापन अवसर पर रविवार को विद्यालय प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार पाठक की प्रेरणादायी पहल पर कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों को साइंस सिटी रांची का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया।
मौके पर विद्यार्थियों के मार्गदर्शक एवं अभिभावक के रूप में विद्यालय के आचार्य दीपक ठाकुर, हितेश, दीनानाथ, सुमन, दीपिका उपस्थित रहे। साथ ही साइंस सिटी के प्रत्येक मॉडल और सिद्धांत को सहज भाषा में समझाने की जिम्मेदारी निभाई। इस शैक्षणिक यात्रा में कुल 88 विद्यार्थियों ने भाग लिया। साइंस सिटी रांची पहुंचने पर विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। विज्ञान के अद्भुत सिद्धांतों, संवादात्मक मॉडल्स और प्रयोगों को देखकर बच्चे रोमांचित हो उठे। जहां बच्चों ने प्रकाश, ध्वनि, और भ्रम पर आधारित प्रयोगों को खुद करके सीखा। साथ ही अंतरिक्ष और सौर मंडल के रहस्यों को करीब से जाना। थ्री डी थिएटर में वैज्ञानिक फिल्मों का आनंद लिया और खुले मैदान में बने भौतिकी के मॉडल्स का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया।राज्य के खनिजों और कोयला खदान के मॉडल्स के माध्यम से अपनी धरोहर को समझा। बताया कि विज्ञान सप्ताह के अंतिम दिन यह शैक्षणिक भ्रमण बच्चों में वैज्ञानिक चेतना और जिज्ञासा को जगाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुआ है।
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