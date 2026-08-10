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पूजा-अर्चना के बाद तीस छात्र-छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर भुवनेश्वर रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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पूजा-अर्चना के बाद तीस छात्र-छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर भुवनेश्वर रवानापूजा-अर्चना के बाद तीस छात्र-छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर भुवनेश्वर रवानापूजा-अर्

पूजा-अर्चना के बाद तीस छात्र-छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर भुवनेश्वर रवाना

लावालौंग प्रतिनिधि पीएम श्री योजना के तहत सुभद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित शैक्षणिक भ्रमण के लिए रविवार को 30 छात्र-छात्राओं का दल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुआ। प्रस्थान से पहले विद्यालय परिसर में विधिवत पूजा-अर्चना और विशेष प्रार्थना की गई। प्रधानाध्यापक अशोक कुमार पासवान ने विद्यार्थियों की सुरक्षित एवं सफल यात्रा की कामना करते हुए भ्रमण के शैक्षणिक उद्देश्यों की सफलता के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रधानाध्यापक एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष जफरुद्दीन मियां ने संयुक्त रूप से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थियों के अभिभावक भी मौजूद रहे।

सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। भ्रमण दल का नेतृत्व वरिष्ठ शिक्षक अशोक ठाकुर और शिक्षिका रौशनी निगार कर रहे हैं। यात्रा के दौरान दोनों शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ना है। भ्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं को भुवनेश्वर के ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन कराया जाएगा, ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो तथा सामूहिक यात्रा के माध्यम से नेतृत्व क्षमता और सामाजिक व्यवहार का भी विकास हो सके।फोटो 09 अगस्त चतरा 28- लावालौंग से भ्रमण पर निकलते बच्चे

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